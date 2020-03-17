Дубінський “забув” Конституцію, виправдовуючи дії Єрмака у Мінську

https://racurs.ua/ua/n135313-dubinskyy-zabuv-konstytuciu-ukrayiny-vypravdovuuchy-diyi-iermaka-u-minsku.html

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Олександр Дубінський, нардеп від «Слуги Народу», нещодавно засудив заяву своїх колег по фракції, які звернулися до Володимира Зеленського через дії глави Офісу президента Андрія Єрмака у Мінську та його домовленості з терористами ОРДЛО.

Вважаю, що депутати-слуги можуть висловлювати свою колективну позицію з питань міжнародної політики виключно на закритих засіданнях фракції. Де нас слухають і чують. Міжнародна політика — прерогатива президента і голови його Офісу, — написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим, нардеп вдався до маніпуляції щодо повноважень президента, Єрмака та Верховної Ради у міжнародній політиці, оскільки згідно з Конституцією, міжнародна політика не є сферою компетенції винятково президента. Повноваження Верховної Ради, закріплені у ст. 85 Основного закону також включають визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО, надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України, нагадує Вihus.info.

У ст. 106 Конституції вказано, що президент «представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України». Але саме парламент надає згоду на обов’язковість цих договорів.

Натомість керівник Офісу президента, про якого писав Дубінський, в Конституції не згадується взагалі. Офіс президента є лише допоміжним органом й не має самостійної ролі у міжнародних відносинах. Його роль у міжнародній політиці Києва зводиться виключно до консультативних і організаційних функцій. Отже, Дубінський приписав керівнику Офісу президента Єрмаку повноваження, яких він не має.