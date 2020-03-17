Дубинский «забыл» Конституцию Украины, оправдывая действия Ермака в Минске

https://racurs.ua/n135313-dubinskiy-zabyl-konstituciu-ukrainy-opravdyvaya-deystviya-ermaka-v-minske.html

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Александр Дубинский, нардеп от «Слуги народа», недавно осудил заявление своих коллег по фракции, которые обратились к Владимиру Зеленскому из-за действий главы Офиса президента Андрея Ермака в Минске и его договоренностей с террористами ОРДЛО.

Считаю, что депутаты-слуги могут выражать свою коллективную позицию по вопросам международной политики исключительно на закрытых заседаниях фракции. Где нас слушают и слышат. Международная политика — прерогатива президента и главы его Офиса, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, нардеп манипулировал полномочиями президента, Ермака и Верховной Рады в международной политике, поскольку согласно Конституции, международная политика не является сферой компетенции исключительно президента. Полномочия Рады, закрепленные в ст. 85 Основного закона, также включают определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, предоставление согласия на обязательность международных договоров Украины, пишет Вihus.info.

В ст. 106 Конституции указано, что президент «представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью страны, ведет переговоры и заключает международные договора Украины». Но именно парламент дает согласие на обязательность этих договоров.

Зато глава Офиса президента, о котором писал Дубинский, в Конституции не упоминается вообще. Офис президента является лишь вспомогательным органом и не имеет самостоятельной роли в международных отношениях. Его роль в международной политике Киева сводится исключительно к выполнению консультативных и организационных функций. Поэтому Дубинский приписал главе Офиса президента Ермаку полномочия, которых тот не имеет.