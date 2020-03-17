Зеленский отдал Офис генпрокурора Венедиктовой. Фото: УНН

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Владимир Зеленский, президент Украины, 17 марта своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором после того, как Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала ее кандидатуру на этот пост. Об этом сообщается на сайте президента.

Также Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований, которую она занимала ранее.

Как известно, Ирина Венедиктова 17 марта была избрана новым генеральным прокурором Украины. За ее назначение проголосовали 269 нардепов. На этом посту она заменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.

До этого Венедиктова работала исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований.

Ирина Венедиктова в прошлом году стала нардепом от партии «Слуга народа», беспартийная. Возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики. 27 декабря 2019 года была назначена исполняющим обязанности директора Госбюро расследований. Верховная Рада лишила ее депутатских полномочий 14 января 2020 года. Входит в команду советников и экспертов президента Владимира Зеленского.