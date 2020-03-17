Эвакуация из-за коронавируса: Криклий пригрозил авиаперевозчикам исками

Криклий пригрозил авиаперевозчикам исками из-за отказа эвакуировать украинцев. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Эвакуация украинцев из-за коронавируса продолжается. Власти Украины обещают, что вернут всех граждан страны из-за границы. Однако отмечается, что украинцев, в первую очередь, должны возвращать авиаперевозчики, которые продавали билеты.

Вместо этого многие авиаперевозчики отменяют рейсы, из-за чего власти страны вынуждены самостоятельно искать пути эвакуации. В таком случае против авиаперевозчиков будут поданы иски в суд. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве.

Относительно авиационных перевозчиков, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться и закрывают авиарейсы, хочу напомнить всем: согласно Чикагской конвенции, уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, вы должны возвращать пассажиров. Мы в любом случае их вернем, но в случае, если мы возвращаем за свой счет, мы будем обращаться с исковыми заявлениями для того, чтобы компенсировать эти средства, — сказал он.

Он призвал авиаперевозчиков не спекулировать и не повышать стоимость билетов. Криклий отметил, что государство будет контролировать ценообразование в это сложное время.

Напомним, за помощью в консульства и посольства Украины обратились 3 тыс. 644 украинцев, ожидающих эвакуации. За последние дни только в «Борисполь» прилетели 56 самолетов с эвакуированными гражданами.