Медицинская маска. Фото: РИА Новости

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В Киеве полиция задержала преступников, которые совершили вооруженное нападение на предпринимателей и похитили дефицитные медицинские маски в количестве 100 тыс. штук. По словам потерпевших, стоимость украденных масок составляет 1 млн грн.

О задержании преступников сообщила пресс-служба прокураторы Киева в Facebook.

Пострадавшие утверждают, что похищенные маски были приобретены в разных местах на протяжении нескольких недель с целью их дальнейшей реализации через знакомых. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в авто, подъехал автомобиль, из которого выбежала группа вооруженных мужчин в спецодежде.

Нападавшие представились сотрудниками Службы безопасности Украины. Угрожая оружием, мужчины уложили пострадавших на землю, завершили погрузку товара и уехали.

Полицейским удалось установить и задержать троих причастных к преступлению лиц. Бандитами оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет. Задержанные лица не имеют никакого отношения к правоохранительным органам. Вооруженное нападение было ими совершено для завладения дефицитными медицинскими масками с целью их дальнейшей перепродажи.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных либо особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений), а также избрании меры пресечения. Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступной группы.