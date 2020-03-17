Медична маска. Фото: РІА Новости

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У Києві поліція затримала злочинців, які вчинили збройний напад на підприємців і викрали дефіцитні медичні маски в кількості 100 тис. штук. За словами потерпілих, вартість вкрадених масок становить 1 млн грн.

Про затримання злочинців повідомила прес-служба прокуратори Києва в Facebook.

Постраждалі стверджують, що викрадені маски були придбані в різних місцях на протязі кількох тижнів із метою подальшої реалізації через знайомих. Під час зустрічі з покупцями і перевантаження товару в авто, під’їхав автомобіль, із якого вибігла група озброєних чоловіків у спецодязі.

Нападники представилися співробітниками Служби безпеки України. Погрожуючи зброєю, чоловіки поклали постраждалих на землю, завершили перевантаження товару і поїхали.

Поліцейським вдалося встановити і затримати трьох причетних до злочину осіб. Бандитами виявилися жителі Києва та Київської області у віці від 26 до 42 років. Затримані особи не мають ніякого відношення до правоохоронних органів. Збройний напад був ними скоєний для заволодіння дефіцитними медичними масками з метою подальшого перепродажу.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), а також обрання запобіжного заходу. Тривають заходи по встановленню та затриманню інших учасників злочинної групи.