У Києві озброєна банда викрала 100 тис. медичних масок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n135310-u-kyievi-ozbroiena-banda-vykrala-100-tys-medychnyh-masok-foto.htmlРакурс
У Києві поліція затримала злочинців, які вчинили збройний напад на підприємців і викрали дефіцитні медичні маски в кількості 100 тис. штук. За словами потерпілих, вартість вкрадених масок становить 1 млн грн.
Про затримання злочинців повідомила прес-служба прокуратори Києва в Facebook.
Постраждалі стверджують, що викрадені маски були придбані в різних місцях на протязі кількох тижнів із метою подальшої реалізації через знайомих. Під час зустрічі з покупцями і перевантаження товару в авто, під’їхав автомобіль, із якого вибігла група озброєних чоловіків у спецодязі.
Нападники представилися співробітниками Служби безпеки України. Погрожуючи зброєю, чоловіки поклали постраждалих на землю, завершили перевантаження товару і поїхали.
Поліцейським вдалося встановити і затримати трьох причетних до злочину осіб. Бандитами виявилися жителі Києва та Київської області у віці від 26 до 42 років. Затримані особи не мають ніякого відношення до правоохоронних органів. Збройний напад був ними скоєний для заволодіння дефіцитними медичними масками з метою подальшого перепродажу.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), а також обрання запобіжного заходу. Тривають заходи по встановленню та затриманню інших учасників злочинної групи.