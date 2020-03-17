Лікарняні за карантин: у Фонді соцстрахування пояснили, як платитимуть за самоізоляцію, фото — Рівне вечірнє

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Лікарняні у період обмежень, викликаних коронавірусом, сплачуватимуться вчасно та відповідно до законодавства. Фонд соціального страхування оплачує листки непрацездатності починаючи з 6 дня хвороби і до повного одужання застрахованої особи.

Про це сьогодні на брифінгу в уряді повідомила виконавчий директор фонду Олена Дума. Вона розповіла, що в умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності.

Дума повідомила, що ухвалений сьогодні Радою закон розширив перелік страхових випадків. Наприклад, на час самоізоляції Фонд соцстрахування буде компенсовувати 50% заробітку.

Допомога від Фонду за цим страховим випадком складе 50% від середньої заробітної плати застрахованої особи незалежно від тривалості страхового стажу та буде фінансуватись, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів оплачуються за рахунок коштів роботодавця), — розповіла очільник фонду.

Зміни внесено відповідно до закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Зміни набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування закону. Наведені виплати здійснюються Фондом у разі самоізоляції під меднаглядом або перебування в лікарні.

Отримати лікарняний у зв’язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, а також у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.

Дума повідомила, що якщо непрацездатність викликана карантином, то допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Розмір виплат за лікарняними залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Ці кошти виплачуються, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання.

Крім того, у разі хвороби дитини до 14 років для особи, яка здійснюватиме догляд за нею вдома або в умовах стаціонару, Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з першого дня догляду.