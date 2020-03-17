Больничные на карантине: в Фонде соцстрахования объяснили, как платить за самоизоляцию, фото — Рівне вечірнє

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Больничные в период ограничений, вызванных коронавирусом, будут выплачиваться вовремя и в соответствии с законодательством. Фонд социального страхования оплачивает больничные листы начиная с 6 дня болезни и до полного выздоровления застрахованного лица.

Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщила исполнительный директор фонда Елена Дума. Она рассказала, что в условиях карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Дума сообщила, что принятый сегодня Радой закон расширил перечень страховых случаев. Например, на время самоизоляции Фонд соцстрахования будет компенсировать 50% заработка.

Помощь от Фонда по данному страховому случаю составит 50% от средней заработной платы застрахованного лица независимо от продолжительности страхового стажа и будет финансироваться, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачиваются за счет средств работодателя), — рассказала глава фонда.

Изменения внесены в соответствии с законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Изменения вступят в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования закона. Приведенные выплаты осуществляются Фондом в случае самоизоляции или пребывания в больнице.

Получить больничный в связи с отстранением от работы во время карантина могут лица, которые были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями, а также в случае невозможности осуществления временного перевода этих лиц с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространение инфекционных болезней.

Дума сообщила, что если нетрудоспособность вызвана карантином, то пособие по временной нетрудоспособности предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине.

Размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Эти средства выплачиваются, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления.

Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ним дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода.