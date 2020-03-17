Евакуація через коронавірус: Криклій пригрозив авіаперевізникам позовами

Криклій пригрозив авіаперевізникам позовами через відмову евакуювати українців. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135312-evakuaciya-cherez-koronavirus-krykliy-prygrozyv-aviapereviznykam-pozovamy.html

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Евакуація українців через коронавірус триває. Влада України обіцяє, що поверне всіх громадян країни з-за кордону. Проте зазначається, що українців повинні повертати авіаперевізники, які продавали квитки.

Натомість багато авіаперевізників скасовують рейси, через що влада країни вимушена самостійно шукати шляхи евакуації. У такому випадку проти авіаперевізників будуть подані позови до суду. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу у Києві.

Стосовно авіаційних перевізників, які намагаються цією ситуацією скористатися та закривають авіарейси, хочу нагадати всім: за Чиказькою конвенцією, шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, ви маєте повертати пасажирів. Ми в будь-якому разі їх повернемо, але у разі, якщо ми повертаємо за свій рахунок, ми будемо звертатися з позовними заявами для того, щоб компенсувати ці кошти, — сказав він.

Він закликав авіаперевізників не спекулювати та не підвищувати вартість квитків. Криклій зазначив, що держава буде контролювати ціноутворення у цей складний час.

Нагадаємо, за допомогою до консульств та посольств України звернулися 3 тис. 644 українців, які чекають на евакуацію. За останні дні лише в «Бориспіль» прилетіли 56 літаків з евакуйованими громадянами.