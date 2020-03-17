Зеленський віддав Офіс генпрокурора Венедіктовій. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, 17 березня своїми указами звільнив Ірину Венедіктову з посади виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань і призначив її генеральним прокурором.

Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової генпрокурором після того, як Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала її кандидатуру на цей пост. Про це повідомляється на сайті президента.

Також Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань, яку вона займала раніше.

Як відомо, Ірина Венедіктова 17 березня була обрана новим генеральним прокурором України. За її призначення проголосували 269 нардепів. На цій посаді вона замінить відстороненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.

До цього Венедіктова працювала виконуючим обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

Ірина Венедиктова в минулому році стала нардепом від партії «Слуга народу», безпартійна. Очолювала комітет Ради з питань правової політики. 27 грудня 2019 року була призначена виконуючою обов’язки директора Держбюро розслідувань. Верховна Рада позбавила її депутатських повноважень 14 січня 2020 року. Входить до команди радників і експертів президента Володимира Зеленського.