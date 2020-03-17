Профилактика коронавируса: Ляшко попросил украинцев сидеть дома, фото — Pixabay

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Бороться с коронавирусом может каждый гражданин Украины. По мнению заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, ограничение мобильности граждан и их бдительность помогает распространению инфекции в стране.

Ляшко на сегодняшнем брифинге в правительства заявил, что Минздрав рассматривает всех граждан, посещающих здравоохранения как потенциальных больных.

Поэтому наша задача — надеть на условного потенциального больного маску, чтобы он не распространял, например, возбудителя какой-либо болезни, которая передается воздушно-капельным путем. Это позволит уменьшить количество заражений в учреждениях здравоохранения и высвободить кровати, — рассказал Ляшко.

Он вновь призвал уменьшить и ограничить мобильность, не покидать людей свои дома. Этим граждане, по его мнению, не только спасут свою жизнь, но и помогут стране преодолеть вспышку коронавирусной болезни.

Ляшко сегодня опять предостерег, что поки таблетки или вакцина от коронавируса отсутствует и попросил не верить соответствующим объявлением в интернете или соцсетях.

В Украине официально пока сообщили о семи лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев — подтверждены лабораторно, 89 — отрицательные, 42 — исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.