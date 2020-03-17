Кулеба: Консульский прием в Украине и выдача виз приостановлены

Кулеба: Консульский прием в Украине и выдача виз приостановленыhttps://racurs.ua/n135317-kuleba-konsulskiy-priem-i-vydacha-viz-priostanovleny.htmlРакурс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД остановил консульский прием на время введения коронавирусного карантина. По мнению Кулебы, оформление рабочих виз в сложившейся ситуации кажется невыполнимой задачей.
Об этом министр заявил во время брифинга.
Вопрос о том, будут ли работать визовые центры и существует ли возможность оформления рабочих виз, вызвал у Кулебы смех. Министр заявил, что он с огромным уважением относится к людям, которые в столь сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, думают оформлять рабочие визы, но в настоящее время перспективы такого оформления кажутся ему призрачными.
Кулеба сказал, что мир в настоящий момент погружен в глубокий кризис, а МИД остановил консульский прием в связи с эпидемией.
Но это вовсе не означает, что МИД не будет решать вопросы украинцев. Как только ситуация стабилизируется, можно будет возвратиться к вопросу выдачи рабочих виз.
В настоящее время МИД сконцентрировал все свои усилия на спасении украинцев, которые застряли в других странах из-за закрытия границ.
Также министр настоятельно рекомендовал украинцам во время карантина находиться дома и не планировать заграничные поездки без веских на то причин.
Как ранее писал «Ракурс», Кулеба заявил, что украинцы должны самостоятельно решать вопросы со своими иностранными работодателями и не отвлекать от работы консулов, которые заняты вопросами возвращения на родину застрявших за рубежом граждан Украины.