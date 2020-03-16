Дмитрий Кулеба. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n135250-ukraincy-doljny-samostoyatelno-reshat-voprosy-so-svoimi-inostrannymi-rabotodatelyami-kuleba.html

Ракурс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время МИД всецело занят вопросом возвращения на родину украинцев, которые находятся за границей. А вот вопросами взаимоотношений украинцев с иностранными работодателями МИД пока заниматься не будет.

Об этом министр сказал во время сегодняшнего брифинга.

Вопрос доставки в Украину наших граждан является для министерства на данном этапе самым важным, поэтому все украинские консулы занимаются данной проблемой.

Во время брифинга был поднят вопрос о том, что многих украинцев увольняют с работы за границей. По данной проблеме Кулеба заявил, что вопрос с работодателями носит весьма «интимный характер» и на данный момент МИД не имеет возможности им заниматься.

Если часть консулов займется решением проблем с иностранными работодателями, то это автоматически приведет к тому, что помощь не получат украинцы, которые оказались за границей в еще более сложной ситуации.

Кулеба заверил, что после разрешения вопроса доставки на родину украинцев, министерство будет работать в штатном режиме и оказывать содействие украинским гражданам в рамках своих полномочий.

Тем не менее, чиновник все же призвал украинцев не только надеяться на помощь государства, но и самим частично решать вопросы со своими иностранными работодателями.