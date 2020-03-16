Дмитрий Кулеба, фото: Виталий Носач

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Министерство иностранных дел (МИД) пытается помочь добраться до родины украинцам, которые «застряли» за границей. Также ведутся переговоры, чтобы визовые просрочки и административные штрафы не легли на плечи украинских граждан из-за форс-мажорной ситуации с коронавирусом.

Однако количество граждан Украины, которым нужна помощь МИДа, сейчас очень велико. Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Люди не спят, не едят, круглосуточно дежурят, чтобы решить проблемы. Но количество проблем превышает количество людей, которые могут их решить, — подчеркнул министр.

Он призвал граждан не паниковать в этой ситуации и заверил, что о них не забудут.

Кулеба отметил, что мир из-за эпидемии коронавируса впадает в очень серьезный кризис.

Мы уже привыкли к свободным путешествиям: попал в самолет и полетел, куда захотел, но это все перестает быть реальностью, — отметил министр.

По его словам, министерство сейчас составляет общую картину того, где и сколько граждан Украины находятся, чтобы вернуть их на родину.

Так, МИД будет помогать выехать группе туристов, которая сейчас «застряла» в Чили.

Ведутся переговоры по транзиту украинцев, которые не могут выехать с территории Евросоюза через польско-украинскую границу.

Министр отметил, что украинцев в других государствах сначала будут свозить в определенное место, формируя группу, которая впоследствии отправится в Украину. В Испании и Португалии уже зарегистрирован 1791 гражданин Украины с просьбой о помощи.

Поскольку границы в Европе уже перекрыты, граждан Украины будут вывозить самолетами.

Также Кулеба коснулся вопроса группы из 700 украинских туристов, которые пока не могут вылететь из Бали.

Туристам на Бали, если все билеты выкуплены, надо сконтактироваить с нашим посольством в Индонезии, — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, вскоре прибудет борт с 35 гражданами Украины, находившимися на борту лайнера Grand Princess, который поместили на карантин из-за обнаружения на борту коронавируса.

Кулеба также отреагировал на жалобы украинцев относительно недоступности сервиса «Друг», предназначенного для регистрации граждан Украины, находящихся за рубежом.

По его словам, сервис не выдержал значительного наплыва новых пользователей, которые начали там регистрироваться после соответствующего призыва министра в субботу.

Мы все это мониторили, выявляли проблемы, сразу передавали разработчику, — отметил Кулеба. — Проблемы были устранены. Сейчас, насколько мне известно, система работает стабильно.

Напомним, в Польше новый коронавирус обнаружили у двух граждан Украины.