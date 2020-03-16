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Ракурс
Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу и срочно созвал Кабмин

Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу и срочно созвал Кабмин

16 мар 2020, 15:20
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Президент Владимир Зеленский сегодня создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине, который будет действовать как консультативно-совещательный орган. Соответствующий указ № 88/2020 16 марта опубликовали на сайте главы государства.

Образовать Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и создание предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине, — говорится в документе.

Координационный совет сможет получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы. В состав этого совета Зеленский включил:

  • премьера Дениса Шмыгаля,

  • главу Офиса президента Андрея Ермака,

  • секретаря СНБО Алексея Данилова,

  • министра внутренних дел Арсена Авакова,

  • главу МОЗ Илью Емца,

  • министра инфраструктуры Владислава Криклия,

  • главу МИД Дмитрия Кулебу,

  • главу Минобороны Андрея Тарана.

Также в состав совета входят начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, замглавы ОП Кирилл Тимошенко и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу и срочно созвал Кабмин

Кроме этого, в понедельник СМИ сообщили о заседании в Офисе президента с представителями правительства, на котором рассматриваются меры по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Ранее сообщалось, что уже в ближайшие дни Кабмин может принять ряд решений по противодействию COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 9.30 уже обнаружены пять случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2. Четыре случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской.

Источник: Ракурс


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