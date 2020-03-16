Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу и срочно созвал Кабмин

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Президент Владимир Зеленский сегодня создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине, который будет действовать как консультативно-совещательный орган. Соответствующий указ № 88/2020 16 марта опубликовали на сайте главы государства.

Образовать Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и создание предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине, — говорится в документе.

Координационный совет сможет получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы. В состав этого совета Зеленский включил:

премьера Дениса Шмыгаля,

главу Офиса президента Андрея Ермака,

секретаря СНБО Алексея Данилова,

министра внутренних дел Арсена Авакова,

главу МОЗ Илью Емца,

министра инфраструктуры Владислава Криклия,

главу МИД Дмитрия Кулебу,

главу Минобороны Андрея Тарана.

Также в состав совета входят начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, замглавы ОП Кирилл Тимошенко и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Кроме этого, в понедельник СМИ сообщили о заседании в Офисе президента с представителями правительства, на котором рассматриваются меры по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Ранее сообщалось, что уже в ближайшие дни Кабмин может принять ряд решений по противодействию COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 9.30 уже обнаружены пять случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2. Четыре случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской.