Зеленський створив раду з протидії коронавірусу та терміново скликав Кабмін / Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n135240-zelenskyy-stvoryv-radu-z-protydiyi-koronavirusu-ta-terminovo-sklykav-kabmin.html

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Президент Володимир Зеленський сьогодні утворив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні, яка діятиме як консультативно-дорадчий орган. Відповідний указ № 88/2020 16 березня опублікували на сайті глави держави.

Утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні", — йдеться в документі.

Координаційна рада зможе одержувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали. До складу цієї ради Зеленський включив:

прем'єра Дениса Шмигаля,

главу Офісу президента Андрія Єрмака,

секретаря РНБО Олексія Данілова,

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,

главу МОЗ Іллю Ємця,

міністра інфраструктури Владислава Криклія,

очільника МЗС Дмитра Кулебу,

главу Міноборони Андрія Тарана.

Також до складу ради входять начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

Окрім цього, у понеділок ЗМІ повідомили про засідання в Офісі президента з представниками уряду щодо заходів з протидії пандемії коронавірусу в Україні. Раніше повідомлялося, що вже найближчими днями Кабмін може ухвалити низку рішень щодо протидії коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні станом на 9.30 вже виявлено п’ять випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири випадки зафіксовано в Чернівецькій області, ще один — у Житомирській.