Сергій Сивохо, фото: Сергей Сивохо / Facebook

https://racurs.ua/ua/n135239-zvilnyty-syvoho-zaklykaut-sekretarya-rnbo-deputaty-zi-slugy-narodu-dokument.html

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Секретаря РНБО Олексія Данілова група депутатів з фракції «Слуга народу» закликає звільнити його радника Сергія Сивоху.

З відповідним закликом до Данілова звернувся народний депутат Єгор Чернєв. Текст звернення підписали ще 18 членів цієї фракції. Про це Чернєв повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Чернєва, позицію Сивохи насправді не підтримує більша кількість народних депутатів, проте не всі встигли поставити свої підписи під цим зверненням.

У тексті звернення стверджується, що публічна діяльність Сивохо «викликає занепокоєння у суспільстві, створює політичну напругу, дискредитує президента України та прямо шкодить національним інтересам».

Минулого тижня Сивохо презентував «Національну платформу примирення і єдності». Цей захід переріс у штовханину з військовими з полку «Азов», котрі називали його ворогом та зрадником через слова про «внутрішній конфлікт» на Донбасі. Під час цієї ситуації хтось штовхнув Сивохо і шоумен впав.

Нагадаємо, 14 березня суд обрав запобіжні заходи для трьох учасників цього конфлікту.