Сергей Сивохо, фото: Сергей Сивохо / Facebook

https://racurs.ua/n135239-uvolit-sivoho-prizyvaut-sekretarya-snbo-deputaty-iz-slugi-naroda-dokument.html

Ракурс

Секретаря СНБО Алексея Данилова группа депутатов из фракции «Слуга народа» призывает уволить его советника Сергея Сивохо.

С соответствующим призывом к Данилову обратился народный депутат Егор Чернев. Текст обращения подписали еще 18 членов этой фракции. Об этом Чернев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Чернева, позицию Сивохи самом деле не поддерживает большее количество народных депутатов, однако не все успели поставить свои подписи под этим обращением.

В тексте обращения говорится, что публичная деятельность Сивохо «вызывает беспокойство в обществе, создает политическое напряжение, дискредитирует президента Украины и прямо вредит национальным интересам».

На прошлой неделе Сивохо презентовал «Национальную платформу примирения и единства». Это мероприятие переросло в потасовку с военными из полка «Азов», которые называли его врагом и предателем из-за слов о «внутреннем конфликте» на Донбассе. Во время этой ситуации кто-то толкнул Сивохо и шоумен упал.

Напомним, 14 марта суд избрал меры пресечения для трех участников этого конфликта.