Дмитро Кулеба, фото: Віталій Носач

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Міністерство закордонних справ (МЗС) намагається допомогти дістатися батьківщини українцям, які «застрягли» за кордоном. Також ведуться переговори, щоб візові прострочення й адміністративні штрафи не лягли на плечі українських громадян через форс-мажорну ситуацію з коронавірусом.

Проте кількість громадян України, яким потрібна допомога МЗС, наразі дуже велика. Про це очільник відомства Дмитро Кулеба повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Люди не сплять, не їдять, цілодобово чергують, аби вирішити проблеми. Але кількість проблем перевищує кількість людей, які можуть їх вирішити, — наголосив міністр.

Він закликав громадян не панікувати в цій ситуації та запевнив, що про них не забудуть.

Кулеба наголосив, що світ через епідемію коронавірусу занурюється у дуже серйозну кризу.

Ми вже звикли до вільних подорожей: вскочив у літак і полетів, куди захотів, але це все перестає бути реальністю, — зазначив міністр.

За його словами, міністерство наразі складає загальну картину щодо того, де і скільки громадян України перебувають, щоб повернути їх на батьківщину.

Так, МЗС допомагатиме виїхати групі туристів, яка наразі «застрягла» в Чилі.

Ведуться переговори щодо транзиту українців, які наразі не можуть виїхати з території Євросоюзу через польсько-український кордон.

Міністр зазначив, що українців у інших державах спочатку звозитимуть у певне місце, формуючи групу, яка згодом вирушить до України. В Іспанії та Португалії вже з проханням про допомогу зареєстрований 1791 громадянин України.

Оскільки кордони в Європі вже перекриті, громадян України вивозитимуть літаками.

Також Кулеба торкнувся питання групи із 700 українських туристів, які наразі не можуть вилетіти з Балі.

Туристам на Балі, якщо всі квитки викуплені, треба зконтактувати з нашим посольством в Індонезії, — зазначив міністр.

Крім того, за його словами, невдовзі прибуде борт з 35 громадянами України, які перебували на борту лайнера Grand Princess, котрий помістили на карантин через виявлення на борту коронавірусу.

Кулеба також відреагував на скарги українців щодо недоступності сервісу «Друг», призначеного для реєстрації громадян України, що перебувають за кордоном.

За його словами, сервіс не витримав значного напливу нових користувачів, які почали там реєструватися після відповідного заклику міністра у суботу.

Ми все це моніторили, виявляли проблеми, одразу передавали розробнику, — зазначив Кулеба. — Проблеми були усунені. Зараз, наскільки мені відомо, система працює стабільно.

Нагадаємо, у Польщі новий коронавірус виявили у двох громадян України.