Коронавірус у Польщі підхопили двоє українців

https://racurs.ua/ua/n135236-koronavirus-u-polschi-pidhopyly-dvoie-ukrayinciv.html

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Коронавірус у Польщі діагностували у двох українців, які опинилися серед 25 інфікованих осіб, виявлених у сусідній країні за останні півдоби.

Громадяни України, у яких підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію, перебувають у польських містах Цєшин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни. За словами речниці воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий — з України, пише видання Wprost.pl.

Українець з Цєшині перебуває на самоізоляції в домашніх умовах.

Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження, — повідомила Кухажевська.

На польсько-українському кордоні станом на понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. За інформацією польської сторони, на в’їзд в Україну на пункті пропуску Корчова-Краківець очікує 400 вантажівок. а з України в Польщу — 300 вантажних автомобілів. Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150 осіб, троє людей померло.

Нагадаємо, в Україні станом на 9.30 вже виявлено п’ять випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири випадки зафіксовано в Чернівецькій області, ще один — у Житомирській.