Коронавірусний карантин. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n135235-ukrayinski-turysty-povynni-samostiyno-povertatysya-z-iegyptu-dps-video.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні передбачає закриття авіасполучення з іншими країнами. Тому всі українці, які зараз перебувають на відпочинку в інших країнах, повинні самостійно планувати своє повернення на батьківщину.

Це стосується і українських туристів, які зараз знаходяться у Єгипті. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко під час сьогоднішнього брифінгу.

Чиновник заявив, що уряд сповістив усіх українців і перевізників, що повітряне сполучення буде закрито. Тому дане питання кожен турист повинен вирішувати самостійно.

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов уточнив, що до України можна буде потрапити на легковому автомобільному транспорті. Тому всі українці, які доберуться до українського кордону, зможуть потрапити додому.

Нікіфоренко додав, що ДПС готова у будь-який час доби пропустити українських громадян до країни через діючі пункти пропуску.

Як раніше писав «Ракурс», українські туристи, які заблоковані в готелях Єгипту, викладають відео зі зверненнями до влади, вимагаючи повернути їх додому.