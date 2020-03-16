Коронавірус в Україні: у Раді розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу

Коронавірус в Україні: у Раді розробили антикризові заходи для підтримки бізнесуhttps://racurs.ua/ua/n135234-koronavirus-v-ukrayini-u-radi-rozrobyly-antykryzovi-zahody-dlya-pidtrymky-biznesu.htmlРакурс
Антикризові заходи, спрямовані на підтримку бізнесу в умовах спровокованої поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2 кризи, розробили в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.
Про це голова комітету, народний депутат зі «Слуги народу» Данило Гетьманцев заявив в коментарі виданню «Цензор.НЕТ».
Про наміри розробити відповідний законопроект Гетьманцев повідомляв у своєму Фейсбуці 13 квітня.
За його словами, вже завершується розроблення двох відповідних законопроектів. Їх планують розглянути на позачерговому засіданні Ради.
Гетьманцев зазначив, що наразі передбачені такі нововведення:
- звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців. Можливо цей термін буде продовжений;
- звільнення усіх самозайнятих осіб на два місяці він сплати єдиного соціального внеску;
- заборона до 1 липня проводити перевірки, окрім камеральних (тих, які здійснюються на основі поданих платником податків відомостей та інших документів);
- звільнення від сплати земельного податку до 31 травня, якщо земля знаходиться під об'єктами, які використовуються при підприємницькій діяльності;
- звільнення від податку за нерухомість до 31 травня 2020 року (тільки щодо комерційної нерухомості);
- звільнення виплат за вимушений простій співробітникам підприємства від податку на доходи фізосіб;
- відкладання на три місяці дати вступу в силу законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу;
- декларації фізособам-підприємцям можуть дозволити подавати до 1 липня 2020 року.
Гетьманцев зазначив, що заходи, які не стосуються податків, наразі обговорюються спільно з комітетом з питань економічного розвитку. Зокрема, йдеться про визнання ситуації з коронавірусом форс-мажором та звільнення всіх від цивільно-правової відповідальності, такої як виплата штрафів, пені тощо.
Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано п’ять випадків нового коронавірусу.