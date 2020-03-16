Коронавірус в Україні: у Раді розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу

Данило Гетьманцев, фото: Danil Getmantsev / Facebook

https://racurs.ua/ua/n135234-koronavirus-v-ukrayini-u-radi-rozrobyly-antykryzovi-zahody-dlya-pidtrymky-biznesu.html

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Антикризові заходи, спрямовані на підтримку бізнесу в умовах спровокованої поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2 кризи, розробили в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це голова комітету, народний депутат зі «Слуги народу» Данило Гетьманцев заявив в коментарі виданню «Цензор.НЕТ».

Про наміри розробити відповідний законопроект Гетьманцев повідомляв у своєму Фейсбуці 13 квітня.

За його словами, вже завершується розроблення двох відповідних законопроектів. Їх планують розглянути на позачерговому засіданні Ради.

Гетьманцев зазначив, що наразі передбачені такі нововведення:

звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців. Можливо цей термін буде продовжений;

звільнення усіх самозайнятих осіб на два місяці він сплати єдиного соціального внеску;

заборона до 1 липня проводити перевірки, окрім камеральних (тих, які здійснюються на основі поданих платником податків відомостей та інших документів);

звільнення від сплати земельного податку до 31 травня, якщо земля знаходиться під об'єктами, які використовуються при підприємницькій діяльності;

звільнення від податку за нерухомість до 31 травня 2020 року (тільки щодо комерційної нерухомості);

звільнення виплат за вимушений простій співробітникам підприємства від податку на доходи фізосіб;

відкладання на три місяці дати вступу в силу законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу;

декларації фізособам-підприємцям можуть дозволити подавати до 1 липня 2020 року.

Гетьманцев зазначив, що заходи, які не стосуються податків, наразі обговорюються спільно з комітетом з питань економічного розвитку. Зокрема, йдеться про визнання ситуації з коронавірусом форс-мажором та звільнення всіх від цивільно-правової відповідальності, такої як виплата штрафів, пені тощо.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано п’ять випадків нового коронавірусу.