Коронавирус в Украине: в Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса

Даниил Гетманцев, фото: Danil Getmantsev / Facebook

https://racurs.ua/n135234-koronavirus-v-ukraine-v-rade-razrabotali-antikrizisnye-mery-dlya-podderjki-biznesa.html

Ракурс

Антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса в условиях спровоцированного распространением нового коронавируса SARS-CoV-2 кризиса, разработали в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом глава комитета, народный депутат из «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил в комментарии изданию «Цензор.НЕТ».

О намерениях разработать соответствующий законопроект Гетьманцев сообщал в своем Фейсбуке 13 апреля.

По его словам, уже завершается разработка двух соответствующих законопроектов. Их планируют рассмотреть на внеочередном заседании Рады.

Гетманцев отметил, что сейчас предусмотрены следующие нововведения:

освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев. Возможно этот срок будет продлен;

освобождение всех самозанятых лиц на два месяца он уплаты единого социального взноса;

запрет до 1 июля проводить проверки, кроме камеральных (тех, которые осуществляются на основе поданных налогоплательщиком сведений и других документов);

освобождение от уплаты земельного налога до 31 мая, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности;

освобождение от налога за недвижимость до 31 мая (только относительно коммерческой недвижимости);

освобождение выплат за вынужденный простой сотрудникам предприятия от налога на доходы физлиц;

откладывание на три месяца даты вступления в силу законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса;

декларации физлицам-предпринимателям могут позволить подавать до 1 июля 2020 года.

Гетманцев отметил, что меры, которые не касаются налогов, в настоящее время обсуждаются совместно с комитетом по вопросам экономического развития. В частности, речь идет о признании ситуации с коронавирусом форс-мажором и освобождении всех от гражданско-правовой ответственности, такой как выплата штрафов, пени и т. д.

Напомним, в Украине уже официально зафиксированы пять случаев нового коронавируса.