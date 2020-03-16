Коронавирус в Украине: в Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса

Коронавирус в Украине: в Раде разработали антикризисные меры для поддержки бизнесаhttps://racurs.ua/n135234-koronavirus-v-ukraine-v-rade-razrabotali-antikrizisnye-mery-dlya-podderjki-biznesa.htmlРакурс
Антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса в условиях спровоцированного распространением нового коронавируса SARS-CoV-2 кризиса, разработали в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Об этом глава комитета, народный депутат из «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил в комментарии изданию «Цензор.НЕТ».
О намерениях разработать соответствующий законопроект Гетьманцев сообщал в своем Фейсбуке 13 апреля.
По его словам, уже завершается разработка двух соответствующих законопроектов. Их планируют рассмотреть на внеочередном заседании Рады.
Гетманцев отметил, что сейчас предусмотрены следующие нововведения:
- освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев. Возможно этот срок будет продлен;
- освобождение всех самозанятых лиц на два месяца он уплаты единого социального взноса;
- запрет до 1 июля проводить проверки, кроме камеральных (тех, которые осуществляются на основе поданных налогоплательщиком сведений и других документов);
- освобождение от уплаты земельного налога до 31 мая, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности;
- освобождение от налога за недвижимость до 31 мая (только относительно коммерческой недвижимости);
- освобождение выплат за вынужденный простой сотрудникам предприятия от налога на доходы физлиц;
- откладывание на три месяца даты вступления в силу законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса;
- декларации физлицам-предпринимателям могут позволить подавать до 1 июля 2020 года.
Гетманцев отметил, что меры, которые не касаются налогов, в настоящее время обсуждаются совместно с комитетом по вопросам экономического развития. В частности, речь идет о признании ситуации с коронавирусом форс-мажором и освобождении всех от гражданско-правовой ответственности, такой как выплата штрафов, пени и т. д.
Напомним, в Украине уже официально зафиксированы пять случаев нового коронавируса.