Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

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Мероприятия по противодействию коронавируса, к которым прибегают в Европе, больно ударили по украинцам, которые работают за рубежом. После того, как Киев объявил о закрытии границ, десятки тысяч украинцев стоят в очередях в пунктах пропуска, часть которых уже закрылась.

Из-за закрытия пешеходного перехода на контрольно-пропускном пункте Медыка—Шегини многие граждане, которые планировали перейти пешком, «застряли» со стороны Польши. Украинские консулы размещают украинцев в авто соотечественников в очереди на пересечение.

Соцсети также сообщили, что сегодня через автопереход в Рава-Русской пропустили около 30 пешеходов. Польская и украинская сторона приняла решение пропустить граждан Украины не на транспортном средстве.

Ситуация на границе

Автобус с украинцами из Кельна в Киев застрял на немецко-польской границе. Домой не могут попасть 46 человек. Их не пускают польские пограничники. У людей заканчиваются продукты, у некоторых — медикаменты.

Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД также молчит, — жалуются пассажиры, сообщает телеграм-канал Pavlovskiy News.

На участке поста «Краковец» вчера вечером находилось несколько тысяч человек, а очередь автобусов в Украине составляла 5−6 км. При этом на границе нет магазинов и АЗС.

Время ожидания на выезд из Польши составляло накануне вечером 27 часов для грузового и 1 час для личного транспорта на пункте пропуска Дорогуск—Ягодин, 6 часов для грузового и час для личного транспорта на пункте пропуска Хребенне—Рава-Русская, около 38 часов для грузового, 11 часов для автобусов и 10 часов для личного транспорта на пункте пропуска Корчева—Краковец.

В Чехии автобус с сотней украинцев застрял на границе с Польшей. Польша запретила даже транзитное движение без остановок через свою территорию. Как сообщает berdichev.biz, один из перевозчиков решил доставить людей в Украину рейсом Прага—Киев, чтобы не возвращать деньги за забронированные билеты. Украинцев не выпускают из автобуса, вокруг них выставили охрану.

Что делать на границе?

Итак, временно прекращают работу большинство наземных пунктов пропуска на въезд из Польши в Украину (с полуночи 16 марта) и из Украины в Польшу (с полуночи 15 марта). Это продлится до 3 апреля (срок может быть продлен). Польские чиновники объяснили, по словам журналиста Юрия Банахевич, что граждане Украины, у которых нет необходимости в выезде в Украину, не обязаны покидать территорию Польши и могут и дальше находиться на территории РП.

Кроме того, по информации Минздрава Польши:

все иностранцы (в частности украинцы), которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление короновируса и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства;

украинцы, у которых завершается срок разрешительных документов на пребывание в РП, после 16 марта смогут пересечь границу между Польшей и Украиной автомобильным транспортом только в трех пунктах пропуска «Дорогуск—Ягодин» (Волынская область), а также «Корчева—Краковец», «Рава-Русская—Гребенне» (Львовская область).

Кого касается запрет?

Кроме того, Посольство Украины в Польше совместно с МИД Польши и Пограничной службой РП прорабатывает вопрос о лояльном отношении со стороны польских пограничников к гражданам Украины, у которых в период с 15 по 25 марта 2020 года закончится срок действия виз или безвизового режима. Это предполагает возможность выезда из Польши в Украину без штрафных санкций и запрета въезда в Польшу.

Официальные лица напоминают, что запрет на въезд в Украину не касается граждан Украины, а иностранцев и лиц без гражданства, за исключением сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, членов их семей, а также лиц, с видами на временное и постоянное жительство.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей, а «Международные авиалинии Украины» отменяют все рейсы.