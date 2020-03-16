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Ракурс
Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

Украинцы застряли в Польше: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска (ФОТО, ВИДЕО)

16 мар 2020, 14:03
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Мероприятия по противодействию коронавируса, к которым прибегают в Европе, больно ударили по украинцам, которые работают за рубежом. После того, как Киев объявил о закрытии границ, десятки тысяч украинцев стоят в очередях в пунктах пропуска, часть которых уже закрылась.

Из-за закрытия пешеходного перехода на контрольно-пропускном пункте Медыка—Шегини многие граждане, которые планировали перейти пешком, «застряли» со стороны Польши. Украинские консулы размещают украинцев в авто соотечественников в очереди на пересечение.

Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

Соцсети также сообщили, что сегодня через автопереход в Рава-Русской пропустили около 30 пешеходов. Польская и украинская сторона приняла решение пропустить граждан Украины не на транспортном средстве.

Ситуация на границе

Автобус с украинцами из Кельна в Киев застрял на немецко-польской границе. Домой не могут попасть 46 человек. Их не пускают польские пограничники. У людей заканчиваются продукты, у некоторых — медикаменты.

Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД также молчит, — жалуются пассажиры, сообщает телеграм-канал Pavlovskiy News.

Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

На участке поста «Краковец» вчера вечером находилось несколько тысяч человек, а очередь автобусов в Украине составляла 5−6 км. При этом на границе нет магазинов и АЗС.

Время ожидания на выезд из Польши составляло накануне вечером 27 часов для грузового и 1 час для личного транспорта на пункте пропуска Дорогуск—Ягодин, 6 часов для грузового и час для личного транспорта на пункте пропуска Хребенне—Рава-Русская, около 38 часов для грузового, 11 часов для автобусов и 10 часов для личного транспорта на пункте пропуска Корчева—Краковец.

Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

В Чехии автобус с сотней украинцев застрял на границе с Польшей. Польша запретила даже транзитное движение без остановок через свою территорию. Как сообщает berdichev.biz, один из перевозчиков решил доставить людей в Украину рейсом Прага—Киев, чтобы не возвращать деньги за забронированные билеты. Украинцев не выпускают из автобуса, вокруг них выставили охрану.

Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

Коронавирус в Европе: что нужно знать о прекращении работы пунктов пропуска с Польшей, фото — Магнолия

Что делать на границе?

Итак, временно прекращают работу большинство наземных пунктов пропуска на въезд из Польши в Украину (с полуночи 16 марта) и из Украины в Польшу (с полуночи 15 марта). Это продлится до 3 апреля (срок может быть продлен). Польские чиновники объяснили, по словам журналиста Юрия Банахевич, что граждане Украины, у которых нет необходимости в выезде в Украину, не обязаны покидать территорию Польши и могут и дальше находиться на территории РП.

Кроме того, по информации Минздрава Польши:

  • все иностранцы (в частности украинцы), которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление короновируса и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства;
  • украинцы, у которых завершается срок разрешительных документов на пребывание в РП, после 16 марта смогут пересечь границу между Польшей и Украиной автомобильным транспортом только в трех пунктах пропуска «Дорогуск—Ягодин» (Волынская область), а также «Корчева—Краковец», «Рава-Русская—Гребенне» (Львовская область).

Кого касается запрет?

Кроме того, Посольство Украины в Польше совместно с МИД Польши и Пограничной службой РП прорабатывает вопрос о лояльном отношении со стороны польских пограничников к гражданам Украины, у которых в период с 15 по 25 марта 2020 года закончится срок действия виз или безвизового режима. Это предполагает возможность выезда из Польши в Украину без штрафных санкций и запрета въезда в Польшу.

Официальные лица напоминают, что запрет на въезд в Украину не касается граждан Украины, а иностранцев и лиц без гражданства, за исключением сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, членов их семей, а также лиц, с видами на временное и постоянное жительство.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей, а «Международные авиалинии Украины» отменяют все рейсы.

Источник: Ракурс


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