Коронавірус у Європі: що треба знати про припинення роботи пунктів пропуску з Польщею, фото — Магнолія

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Ракурс

Заходи із протидії коронавірусу, до яких вдаються у Європі, боляче вдарили по українцях, які працюють за кордоном. Після того, як Київ оголосив про закриття кордонів, десятки тисяч українців стоять у чергах в пунктах пропуску, частина яких вже закрилася.

Через закриття пішохідного переходу на контрольно-пропускному пункті Медика—Шегині багато громадян, які планували перейти пішки, «застрягли» з боку Польщі. Українські консули розміщують українців в авто співвітчизників у черзі на перетин.

Соцмережі також повідомили, що сьогодні через автоперехід у Рава-Руській пропустили близько 30 пішоходів. Польська і українська сторона прийняла рішення пропустити громадян України не на транспортному засобі.

Ситуація на кордоні

Автобус з українцями з Кельна до Києва застряг на німецько-польському кордоні. Додому не можуть потрапити 46 осіб. Їх не пускають польські прикордонники. У людей закінчуються продукти, у деяких — медикаменти.

Українське посольство в Німеччині не бере трубку, а в польському заявили, що допомогти не можуть. Гаряча лінія МЗС теж мовчить, — скаржаться пасажири, повідомляє телеграм-канал Pavlovskiy News.

На ділянці посту «Краковець» вчора увечері перебувало декілька тисяч осіб, а черга автобусів в Україну становила 5−6 км. При цьому на кордоні немає магазинів та АЗС.

Час очікування на виїзд з Польщі становив напередодні увечері 27 годин для вантажного і 1 годину для особистого транспорту на пункті пропуску Дорогуськ—Ягодин, 6 годин для вантажного і 1 годину для особистого транспорту на пункті пропуску Хребенне—Рава-Руська, близько 38 годин для вантажного, 11 годин для автобусів та 10 годин для особистого транспорту на пункті пропуску Корчова—Краковець.

У Чехії автобус з сотнею українців застряг на кордоні з Польщею. Польща заборонила навіть транзитний рух без зупинок через свою територію. Як повідомляє berdichev.biz, один з перевізників вирішив доставити людей до України рейсом Прага-Київ, щоб не повертати гроші за заброньовані квитки. Українців не випускають з автобусу, навколо них виставили кордон.

Що робити на кордоні?

Отож, тимчасово припиняють роботу більшість наземних пунктів пропуску на в’їзд з Польщі до України (з опівночі 16 березня) та з України до Польщі (з опівночі 15 березня). Це триватиме до 3 квітня (термін може бути продовжено). Польські урядовці пояснили, за словами журналіста Юрія Банахевича, що громадяни України, у яких немає нагальної потреби у виїзді в Україну, не зобов’язані залишати територію Польщі та можуть й надалі перебувати на території РП.

Крім того, за інформацією МОЗ Польщі:

усі іноземці (зокрема українці), які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення короновірусу і лікування, яке покривається з бюджету польської держави;

українці, в яких завершується термін дозвільних документів на перебування в РП, після 16 березня зможуть перетнути кордон між Польщею та Україною автомобільним транспортом тільки у трьох пунктах пропуску: «Дорогуськ-Ягодин» (Волинська область), а також «Корчова-Краківець», «Рава-Руська-Гребенне» (Львівська область).

Кого стосуються заборони?

Крім того, Посольство України в Польщі спільно з МЗС Польщі та Прикордонною службою РП опрацьовує питання щодо лояльного ставлення з боку польських прикордонників до громадян України, у яких в період з 15 по 25 березня 2020 року закінчиться термін дії віз чи безвізового режиму. Це передбачає можливість виїзду з Польщі до України без жодних штрафних санкцій та заборони в’їзду до Польщі.

Офіційні особи нагадують, що заборона на в’їзд в Україну не стосується громадян України, а іноземців та осіб без громадянства, за винятком співробітників іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних організацій, членів їх сімей, а також осіб, які документовані посвідками на тимчасове та постійне проживання.

А от заборона на в’їзд до Польщі стосується усіх іноземців, за винятком співробітників іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних організацій, членів їх сімей, власників карт перебування в РП (тимчасових і постійних), карт поляка, дружин, чоловіків і дітей громадян Польщі.

Заборона також не стосується осіб, які мають дозвіл на працю в Польщі, а також водіїв вантажного транспорту.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Україна призупиняє залізничне сполучення з Польщею, а «Міжнародні авіалінії України» скасовують всі рейси.