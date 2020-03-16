Коронавирус: ложный вызов «скорой» обходится государству в 5 тыс. грн

Коронавирус. Фото: Одесская жизнь

https://racurs.ua/n135231-koronavirus-lojnye-vyzovy-skoroy-dorogo-obhodyatsya-gosudarstvu.html

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Коронавирус вовсе не является поводом для шуток, особенно когда речь идет о спасении жизни. Мало того, шутки зачастую могут приводить к существенным убыткам и без того скудных местных бюджетов украинских городов. Лишь один ложный вызов «скорой помощи» к больному с подозрением на коронавирус обходится более чем в 5 тыс. грн.

Директор департамента здоровья Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко во время оперативного совещания призвал украинцев не шутить и напрасно не вызывать «скорую помощь», пишет «Укринформ».

Короленко отметил, что уже был случай, когда «шутники» осуществили ложный вызов «скорой помощи», чтобы посмотреть, как быстро приедут медики.

В результате ложного вызова было установлено, что никого от коронавируса спасать не надо. Зато защитные костюмы, в которых приезжали медики на ложный вызов, пришлось выбросить.

Короленко добавил, что на сегодняшний день закуплено по три комплекта защитных костюмов для 86 бригад «скорой помощи», но этого недостаточно. В настоящее время готовится запрос в Херсонскую ОГА по поводу выделения дополнительных средств на закупку средств защиты для работников «скорой помощи».