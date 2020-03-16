Коронавірус: хибний виклик «швидкої» обходиться державі у 5 тис. грн

Коронавірус. Фото: Одеське життя

https://racurs.ua/ua/n135231-koronavirus-hybnyy-vyklyk-shvydkoyi-obhodytsya-derjavi-u-5-tys-grn.html

Ракурс

Коронавірус зовсім не є приводом для жартів, особливо коли мова йде про порятунок життя. Мало того, жарти часто можуть призводити до суттєвих збитків і без того мізерних місцевих бюджетів українських міст. Лише один хибний виклик «швидкої допомоги» до хворого з підозрою на коронавірус обходиться більш ніж у 5 тис. грн.

Директор департаменту здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко під час оперативної наради закликав українців не жартувати і марно не викликати «швидку допомогу», пише «Укрінформ».

Короленко зазначив, що вже був випадок, коли «жартівники» здійснили хибний виклик «швидкої допомоги», щоб подивитися, як швидко приїдуть медики.

У результаті хибного виклику було встановлено, що нікого від коронавірусу рятувати не треба. А от захисні костюми, в яких приїжджали медики на хибний виклик, довелося викинути.

Короленко додав, що на сьогоднішній день закуплено по три комплекти захисних костюмів для 86 бригад «швидкої допомоги», але цього недостатньо. Наразі готується запит до Херсонської ОДА з приводу виділення додаткових коштів на закупівлю засобів захисту для працівників «швидкої допомоги».