Евакуація українців із Хорватії через коронавірус. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135220-evakuaciya-ukrayinciv-z-horvatiyi-cherez-koronavirus-scho-vidomo.html

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Коронавірус у Європі спричинив проблеми з поверненням українців додому. Україна евакуювала з Хорватії своїх громадян, які не могли повернутися в зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів.

Три групи українців, які звернулися до посольства України у Хорватії, успішно повернулися на Батьківщину, повідомив український посол Василь Кирилич у Twitter.

Зокрема, за словами дипломата, було евакуйовано з Хорватії дітей, які брали участь у міжнародних змаганнях.

Кирилич нагадав також контактні дані посольства, до якого українці можуть звертатися в разі потреби: consul_hr@mfa.gov.ua, +385916051010 (Viber, WhatsApp).

Нагадаємо, 14 березня український уряд ухвалив рішення про термінову евакуацію українців, які застрягли на території Італії через карантин, введений у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Ввечері в неділю, 15 березня, спеціальний рейс Італія — Україна прибув в аеропорт «Бориспіль» із 123 українцями і чотирма особами, які мають посвідку на проживання, на борту.