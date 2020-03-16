Эвакуация украинцев из Хорватии из-за коронавируса. Фото: 24 канал

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Коронавирус в Европе стал причиной проблем с возвратом украинцев домой. Украина эвакуировала из Хорватии своих граждан, которые не могли вернуться в связи с отменой перевозчиками рейсов.

Три группы украинцев, обратившихся в посольство Украины в Хорватии, успешно вернулись на родину, сообщил украинский посол Василий Кирилич в Twitter.

В частности, по словам дипломата, из Хорватии были эвакуированы дети, которые участвовали в международных соревнованиях.

Кирилич напомнил также контактные данные посольства, куда украинцы могут обращаться в случае необходимости: consul_hr@mfa.gov.ua, +385916051010 (Viber, WhatsApp).

Напомним, 14 марта правительство Украины приняло решение о срочной эвакуации украинцев, застрявших на территории Италии из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Вечером в воскресенье, 15 марта, специальный рейс Италия — Украина прибыл в аэропорт «Борисполь» со 123 украинцами и четырьмя гражданами, которые имеют вид на жительство, на борту.