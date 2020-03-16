Коронавирусный карантин. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n135235-ukrainskie-turisty-doljny-samostoyatelno-vozvraschatsya-s-egipta-gps-video.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине предполагает закрытие авиасообщения с другими странами. Поэтому все украинцы, которые сейчас находятся на отдыхе в других странах, должны самостоятельно планировать свое возвращение на родину.

Это касается и украинских туристов, которые сейчас находятся в Египте. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко во время сегодняшнего брифинга.

Чиновник заявил, что правительство оповестило всех украинцев и перевозчиков, что воздушное сообщение будет закрыто. Поэтому решение данного вопроса каждый турист должен решать самостоятельно.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов уточнил, что в Украину можно будет попасть на легковом автомобильном транспорте. Поэтому все украинцы, которые доберутся до украинской границы, смогут попасть домой.

Никифоренко добавил, что ГПС готова в любое время суток пропустить украинских граждан в страну через действующие пункты пропуска.

Как ранее писал «Ракурс», украинские туристы, которые заблокированы в отелях Египта, выкладывают видео с обращениями к власти, требуя возвратить их домой.