Коронавирус в Польше подхватили двое украинцев

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Коронавирус в Польше диагностировали у двух украинцев, которые оказались среди 25 инфицированных, выявленных в соседней стране за последние сутки.

Граждане Украины, у которых подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, находятся в польских городах Цешин и Тихи Силезского воеводства на юге страны. По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй — из Украины, пишет издание Wprost.pl.

Украинец из Цешина находится на самоизоляции в домашних условиях.

Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице города Тихи, приехал из Украины и там, вероятно, находится источник заражения, — сообщила Кухажевская.

На польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. По информации польской стороны, на въезд в Украину на пункте пропуска Корчева-Краковец ожидает 400 грузовиков, а из Украины в Польшу — 300 грузовых автомобилей. Также отметим, что в целом количество зараженных коронавирус в Польше выросло до 150 человек, три человека умерли.

Напомним, в Украине по состоянию на 9.30 уже обнаружены пять случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2. Четыре случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской.