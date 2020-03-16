Дмитро Кулеба. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n135250-ukrayinci-povynni-samostiyno-vyrishuvaty-pytannya-zi-svoyimy-inozemnymy-robotodavcyamy-kuleba.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі МЗС цілком зайнятий питанням повернення на батьківщину українців, які перебувають за кордоном. А ось питаннями взаємин українців із іноземними роботодавцями МЗС поки що займатися не буде.

Про це міністр сказав під час сьогоднішнього брифінгу.

Питання повернення в Україну наших громадян є для міністерства на даному етапі найважливішим, тому всі українські консули займаються даною проблемою.

Під час брифінгу було піднято питання про те, що багатьох українців звільняють з роботи за кордоном. По даній проблемі Кулеба заявив, що питання з роботодавцями носить досить «інтимний характер» і на даний момент МЗС не має можливості нм займатися.

Якщо частина консулів займеться вирішенням проблем із іноземними роботодавцями, то це автоматично призведе до того, що допомогу не отримають українці, які опинилися за кордоном у ще більш складній ситуації.

Кулеба запевнив, що після вирішення питання доставки на батьківщину українців, міністерство буде працювати в штатному режимі і допомагати українським громадянам у рамках своїх повноважень.

Проте, чиновник все ж закликав українців не тільки сподіватися на допомогу держави, але і самим частково вирішувати питання зі своїми іноземними роботодавцями.