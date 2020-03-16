За кордоном семеро українців хворі на СOVID-19, ще сотні — на карантині. Фото: 112

https://racurs.ua/ua/n135249-kuleba-za-kordonom-semero-ukrayinciv-hvori-na-sovid-19-sche-sotni-na-karantyni.html

Ракурс

Китайським коронавірусом заразилися вже семеро українців за кордоном, ще сотні перебувають на карантині, зокрема в Єгипті та Бразилії.

Проте Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає українців, що залишилися за кордоном, не поспішати купувати квитки до України на дати після 16 березня. Наявність таких квитків може бути збоєм у системі бронювання, тому купувати їх не варто. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав дочекатися офіційної інформації від МЗС про те, якими літаками вивезуть українців з тих країн, де вони застрягли. Про це він розповів на брифінгу в Києві.

Він також нагадав, що пасажирське сполучення, зокрема авіаційне, буде закрито з 00.00 в ніч з 16 на 17 березня. Після цих дат українців будуть евакуювати рейсами, організованими МЗС та Мінінфраструктури.

Кулеба додав, що станом на ранок понеділка в посольствах і консульствах України за кордоном зареєструвалася 1 тис. 791 особа, яка попросила про допомогу у виїзді з країн їхнього перебування.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що українців з Єгипту мають евакуювати туроператори, які їх туди відправляли попри можливість зараження та закриття кордонів країною.