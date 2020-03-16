Кулеба: За границей семеро украинцев заражены СOVID-19, еще сотни — на карантине. Фото: 112

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Китайским коронавирусом заразились уже семеро украинцев за границей, еще сотни находятся на карантине, в частности в Египте и Бразилии.

Однако Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает украинцев, оставшихся за границей, не спешить покупать билеты в Украину на даты после 16 марта. Наличие таких билетов может быть сбоем в системе бронирования, поэтому покупать их не стоит. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал дождаться официальной информации от МИД о том, какими самолетами вывезут украинцев из тех стран, где они застряли. Об этом он рассказал на брифинге в Киеве.

Он также напомнил, что пассажирское сообщение, в том числе авиационное, будет закрыто с 00.00 в ночь с 16 на 17 марта. После этих дат украинцев будут эвакуировать рейсами, организованными МИД и Мининфраструктуры.

Кулеба отметил, что по состоянию на утро понедельника в посольствах и консульствах Украины за границей зарегистрировался 1 тыс. 791 человек, который попросила о помощи в выезде из стран их пребывания.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что украинцев из Египта должны эвакуировать туроператоры, которые их туда отправляли, несмотря на возможность заражения и закрытие границ страной.