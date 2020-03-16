Египет закрывает авиасообщение. Фото: 112

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Китайский коронавирус стал причиной прекращения авиасообщения между Египтом и другими странами. Власти Египта приняли решение о закрытии авиасообщения с 19 по 31 марта.

В этот период будут закрыты все аэропорты страны. Об этом сообщил в понедельник в Каире глава правительства Мустафа Мадбули, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел контролирует ситуацию с украинскими туристами в Египте, которых поместили на карантин. Туда отправился консул для оказания помощи. В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от поездок в эту страну и не пользоваться дешевыми «горящими турами».

По его словам, туроператоры уверяют, что при высоких температурах коронавирус не размножается, однако это откровенная ложь.

Вам грубо врут, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье. Туроператоров, которые сейчас отправляют вас в дешевые туры, не интересует ваше здоровье — их интересует исключительно заработок, — заявил Кулеба на брифинге в Киеве.

По его словам, государство будет заниматься возвращением украинцев из Египта, однако работа будет проводиться совместно с туроператорами, которые стали причиной появления таких проблем.

С ними будет работать Мининфраструктуры, чтобы находить для них специальные слоты. Но туроператорам не удастся перебросить этот груз исключительно на государство. Проблему в Египте будем решать совместно с теми, кто ее создал, — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что если аэропорты Египта закроются, то украинцы останутся в отелях без возможности перемещения и возвращения домой. Сейчас на карантине в египетском отеле Reech Oasis Beach Hotel находится 730 украинских граждан.