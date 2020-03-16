Єгипет закриває авіасполучення. Фото: 112

https://racurs.ua/ua/n135245-kuleba-pro-turystiv-u-iegypti-turoperatory-maut-povernuty-ukrayinciv-dodomu-same-vony-breshut.html

Ракурс

Китайський коронавірус став причиною припинення авіасполучення між Єгиптом та іншими країнами. Влада Єгипту ухвалила рішення про закриття авіасполучення з 19 по 31 березня.

У цей період будуть закриті всі аеропорти країни. Про це повідомив у понеділок в Каїрі глава уряду Мустафа Мадбулі, передає ТАСС.

Міністерство закордонних справ контролює ситуацію з українськими туристами в Єгипті, яких помістили на карантин. Туди вирушив консул для надання допомоги. Водночас глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від поїздок до цієї країни та не користуватися дешевими путівками.

За його словами, туроператори запевняють, що при високих температурах коронавірус не розмножується, проте це відверта брехня.

Вам грубо брешуть, щоб на вас заробляти та губити ваше здоров’я. Туроператорів, які зараз відправляють вас в дешеві тури, не цікавить ваше здоров’я — їх цікавить виключно заробіток, — заявив Кулеба на брифінгу в Києві.

За його словами, держава буде займатися поверненням українців з Єгипту, проте робота буде проводитися спільно з туроператорами, які стали причиною появи таких проблем.

З ними буде працювати Мінінфраструктури, щоб знаходити для них спеціальні слоти. Але туроператорам не вдасться перекинути цю проблему виключно на державу. Проблему в Єгипті будемо вирішувати спільно з тими, хто її створив, — додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо аеропорти Єгипту закриються, то українці залишаться в готелях без можливості переміщення та повернення додому. Зараз на карантині в єгипетському готелі Reech Oasis Beach Hotel перебувають 730 українських громадян.