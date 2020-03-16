ЗМІ: В Зеленського вважають, що Путін іде на компроміси, а Україна — ні, фото — Царьград

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Команда Зеленського прийняла умовний «холодний душ» у стосунках із Москвою. Київ сподівався на зустрічні поступки від Кремля, коли йшов на власні послаблення, але тепер на Банковій називають Росію «надболючим питанням» для глави держави.

В Зеленського вважають, що Україна вимагала від Росії певних кроків назустріч, але коли Москва їх здійснила, то Київ начебто нічого не зробив, повідомляє УП з посиланням на джерела.

Ми прийшли до Путіна і сказали, що давай ти зробиш нам кілька кроків назустріч, а ми тоді зможемо пояснити своїм людям, чому і нам треба якісь кроки робити. І росіяни пішли на обміни полоненими, кораблі віддали, транзит газу продовжили. А ми що? А нічого, — розповіло джерело УП.

Інше болюче для Зеленського питання — що робити із «ПриватБанком». З одного боку, над главою держави нависло складне питання співпраці з МВФ. Для того, щоб продовжити програму Фонду, слід ухвалити закон, який забороняє повернення банків колишнім власникам. А це передбачає війну із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, що 11 березня у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи ухвалили рішення про створення консультативної ради, до складу якої увійдуть представники так званих ДНР і ЛНР.

ЗМІ та оглядачів вважають, що таке рішення, що мают легітимізувати наприкінці березня, де-факто перетворює РФ на гаранта-спостерігача разом із ОБСЄ, Берліном та Парижем і виводить Москву зі статусу сторони конфлікту.

Росія та бойовики саме так розцінили ймовірне створення групи і назвали її «переговорним майданчиком за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту», а також «згодою Києва почати прямий діалог з Донбасом». Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Україна не піде на правове визнання представників ОРДЛО і на прямі переговори з ними. Після цього частина депутатів фракції «Слуга народу» зажадала від президента та глави його офісу детальних пояснень.