СМИ: У Зеленского считают, что Путин идет на компромиссы, а Украина — нет, фото — Царьград

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Команда Зеленского приняла условный «холодный душ» в отношениях с Москвой. Киев надеялся на встречные уступки от Кремля, когда шел на собственные послабления, но теперь на Банковой называют Россию «болезненным вопросом» главы государства.

У Зеленского считают, что Украина требовала от России определенных шагов навстречу, но когда Москва их осуществила, то Киев якобы ничего не сделал, сообщает УП со ссылкой на источники.

Мы пришли к Путину и сказали, что давай ты сделаешь нам несколько шагов навстречу, а мы тогда сможем объяснить своим людям, почему и нам надо какие-то шаги делать. И россияне пошли на обмены пленными, корабли отдали, транзит газа продлили. А мы что? А ничего, — рассказал источник УП.

Другой болезненный для Зеленского вопрос — что делать с «ПриватБанком». С одной стороны, над главой государства навис сложный вопрос сотрудничества с МВФ. Для того, чтобы продолжить программу фонда, следует принять закон, который запрещает возвращение банков бывшим владельцам. А это предполагает войну с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, что 11 марта в Минске на заседании трехсторонней контактной группы приняли решение о создании консультативного совета, в состав которой войдут представители так называемых ДНР и ЛНР.

СМИ и обозреватели считают, что такое решение, которое должны легитимизировать в конце марта, де-факто превращает РФ в гаранта-наблюдателя вместе с ОБСЕ, Берлином и Парижем и выводит Москву из статуса стороны конфликта.

Россия и боевики именно так расценили вероятное создание группы и назвали ее «переговорной площадкой с участием стран нормандского формата и сторон конфликта», а также «согласием Киева начать прямой диалог с Донбассом». Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей ОРДЛО и на прямые переговоры с ними. После этого часть депутатов фракции «Слуга народа» потребовала от президента и главы его офиса детальных объяснений.