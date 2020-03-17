Коронавірус. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n135329-v-italiyi-pochaly-zastosovuvaty-zasib-vid-revmatoyidnogo-artrytu-dlya-polegshennya-stanu-hvoryh.html

Ракурс

Коронавірус викликає інфекцію, симптоми якої іноді дуже важко переносить людина зі слабкою імунною системою. Досі в світі немає ліків або вакцини від коронавірусу, але італійські медики випадково виявили існуючі ліки, які дозволяють боротися з симптомами інфекції.

Даний препарат має назву «Тоцілізумаб» і призначений для лікування ревматоїдного артриту, а також використовується під час імунологічної терапії підчас лікування злоякісних пухлин, повідомляє Sky TG24.

Випробування даного препарату вже успішно проведені у декількох італійських лікарнях.

Цей препарат використовується сьогодні для лікування іншої хвороби, однак механізм його дії може бути ефективним під час лікування клінічних проявів коронавірусу, заявив під час прес-конференції глава Вищого інституту охорони здоров’я Італії Сільвіо Брусаферро.

Для підтвердження позитивного ефекту від застосування «Тоцілізумабу» будуть потрібні додаткові експерименти, але медики вже зафіксували кілька позитивних результатів лікування симптомів коронавірусної інфекції цим препаратом. У двох пацієнтів, яких лікували «Тоцілізумабом», були відзначені поліпшення.

Експерти відзначають, що «Тоцілізумаб» лікує запальний процес, але не здатний вбити вірус. Застосування цих ліків допомагає відновити дихальну функцію у пацієнтів.

Як раніше писав «Ракурс», канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очікувати появи ефективної вакцини від коронавірусу до 2021 року не варто.