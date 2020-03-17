Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135330-v-odeskiy-oblasti-na-zarajennya-covid-19-pereviryaut-14-osib.html

Ракурс

В Одеській області станом 17 березня не реєструвалися випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Наразі в регіоні на коронавірус перевіряють 14 осіб. У трьох випадках хвороба не підтвердилася, ще 11 осіб перевіряються. Двоє з них перебувають в інфекційних лікарнях. Про це сьогодні повідомлялося на брифінгу в Одеській обласній державній адміністрації, передає «Думська» у Telegram.

Прес-служба Одеської ОДА повідомила, що всі лікарні регіону приведені до повної готовності. У медичних закладах вже розгорнуто понад 900 місць. Чиновники запевняють, що у разі потреби всі медичні установи будуть перепрофільовані для лікування пацієнтів від коронавірусу.

У Центрі громадського здоров’я України 17 березня повідомили, що станом на 9.00 сьогоднішнього дня на території країни є 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Четверо хворих виявили у Чернівецькій області, двоє заражених у Києві та одна особа в Житомирській області.

Зазначається, що лабораторія ЦГЗ досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологи дослідили понад 500 зразків. Фахівці заявляють, що більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ.

Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті, — зазначили в Центрі.

Медики нагадали, що коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Громадян закликають дотримуватися правил особистої гігієни, кашляти і чхати у згин ліктя або в одноразову серветку, яку слід негайно викинути у закритий смітник.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що чотири випадки зараження коронавірусом зафіксовані всередині країни. Заражені люди не виїжджали за кордон і були інфіковані безпосередньо в Україні.