Тестування на коронавірус: Харчишин з «Другої Ріки» проінспектував готовність лікарень до коронавірусу, фото — Фейсбук В.Харчишина

https://racurs.ua/ua/n135331-vse-pracuie-ale-cherez-s-ku-harchyshyn-z-drugoyi-riky-protestuvav-gotovnist-likaren.html

Ракурс

Тестування на коронавірус в українських лікарнях проводять, але не без пригод. Відомий співак Валерій Харчишин описав власну історію і вважає, що в лікарнях вже зараз, коли епідемія тільки на початках, панує хаос.

Лідер гурту «Друга Ріка» повернувся з Італії і почувався зле. Його турбував сухий кашель, задишка, температура, високий тиск. Крім того, він контактував з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідував аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі, подорожував за кермом у Ломбардії із зупинками у людних місцях. Тому Харчишин вирішив перевірити чи не заразився коронавірусом за кордоном.

Тестування вам обов’язково проведуть, коли в цьому буде необхідність. Повірте, але запасіться не гречкою, а звичайним терпінням. Все працює, через сраку, але працює… Можливо це тільки початок, тому так важко дається перший урок, — написав співак.

«Швидка» з передмістя Києва повезла його із київського передмістя аж у Білу Церкву (інфекційне відділення лікарні № 3). Тут з’ясувалося, що тестів в мед закладі немає — вони в Ірпені, звідки його якраз і забрала «швидка».

Харчишина забрали звідти, бо «такою була інструкція». У Білій Церкві лікарня закупила тести, але вони не показують достовірний результат й аналізи необхідно везти в лабораторію до Києва. Тест, який йому через декілька днів зробили в спецлабораторії столиці, показав негативний результат.

У співака виявили односторонню пневмонію і це дозволило йому залишити бокс, щоб переїхати в приватну клініку.

Харчишин заспокоює, що за три дні, поки він перебував в інфекційному боксі в Білій Церкві, жодного нового пацієнта туди не привозили.