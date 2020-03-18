Весняний призов в Україні призупинили. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n135372-vesnyanyy-pryzov-v-ukrayini-pryzupynyly-cherez-koronavirus.html

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Весняний призов на строкову військову службу в Україні призупинили.

Причиною такого рішення є поширення коронавірусу Covid-19 та запровадження карантинних заходів в Україні. На час дії карантину військкомати призупинили окремі заходи призову. Призовників наразі не викликатимуть до спецдільниць та обласних збірних пунктів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, — до окремого розпорядження, — йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Зазначається, що наразі військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки продовжать працювати з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає призов до армії з 18 до 27 років. Призвати на строкову військову службу дозволено громадян, які придатні за станом здоров’я, а також не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. У Міноборони пообіцяли не призивати примусово 18-річних юнаків.