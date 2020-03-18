Весенний призыв в Украине приостановили. Фото: Прямий

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Весенний призыв на срочную военную службу в Украине приостановили.

Причиной такого решения является распространение коронавируса Covid-19 и введение карантинных мероприятий в Украине. На время действия карантина военкоматы приостановили отдельные меры призыва. Призывников пока не будут вызывать в спецучастки и областные сборные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирського военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников в призывные участки и областные сборные пункты, — до отдельного распоряжения, — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Отмечается, что сейчас военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки продолжат работать с военно-учетными документами и будут организовывать противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает призыв в армию с 18 до 27 лет. Призвать на срочную военную службу разрешено граждан, которые пригодны по состоянию здоровья, а также не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. В Минобороны пообещали не призывать принудительно 18-летних юношей.