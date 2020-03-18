Коронавирус в Киевской области: медики назвали количество аппаратов искусственной вентиляции легких и две дежурные, фото — Ракурс

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Коронавирус Киевской области, где сегодня объявлен режим чрезвычайной ситуации, побудил власти региона проанализировать, готова ли область к наплыву больных или пациентов, у которых подозревают COVID-19.

Как выяснилось 18 марта на брифинге в КОДА, медики все еще ожидают большой партии тест-систем, их обещали привезти в больницы до конца этой недели. Тесты распределят так, чтобы в каждом медучреждении области было по 50−100 систем.

Всего на балансе профильного управления Киевской областной госадминистрации есть 199 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) различной модификации.

Власти региона пока только обратились в районные администрации, что те обеспечили подъезд медиков на работу в связи с введенными транспортными ограничениями.

Максим Ионов, руководитель профильного департамента КОДА, сообщил, что прием больных COVID-19 и лиц, у которых подозревают коронавирус, будет проходить в Киевской областной детской больнице в Боярке и в Белоцерковской городской больнице № 3.

Кроме того, в области 13 медучреждений имеют боксированные инфекционные отделения на 487 коек (201 кровать в 105 боксах, еще 347 коек могут быть перепрофилированы под инфекционные в случае необходимости). Кроме того, все врачи переведены на усиленный режим работы.

В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне исполняем в первую очередь мероприятий, касающиеся поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения, — сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации.

Напомним, ранее сегодня на территории Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации.