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Украина ввела спецпошлину на электроэнергию и уголь из РФ. Фото: golos.ua

Кабмин ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из РФ

18 мар 2020, 13:03
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Кабинет министров Украины вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации.

Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт российской электроэнергии и угля. Соответствующее предложение озвучил новый министр экономики Игорь Петрашко. За соответствующее решение с доработкой в течение трех дней поддержали все министры. Об этом шла речь на заседании правительства, мероприятие транслировалось на канале «Кабмин» в YouTube.

Нововведения не касаются антрацитового и коксового угля для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.

Как известно, 3 октября 2019 года стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России.

Напомним, в июле 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа. Благодаря этому в государственный бюджет будет поступать около 2 млрд грн ежегодно.

Источник: Ракурс


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