Коронавирус: запущена масштабная онлайн-база с научными исследованиями о COVID-19

Ученые ищут способы борьбы с новым коронавирусом

https://racurs.ua/n135368-koronavirus-zapuschena-masshtabnaya-onlayn-baza-s-nauchnymi-issledovaniyami-o-covid-19.html

Ракурс

Исследования по коронавирусу SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, теперь доступны онлайн.

Недавно появилась онлайн-база, которая содержит более 24 тыс. научных работ по этой сфере, сообщает издание MIT Technology Review.

Эта база включает научные труды из рецензируемых журналов, а также веб-сайтов научных препринтов, таких как bioRxiv и medRxiv. Она доступна по ссылке.

Отмечается, что это в настоящее время самый широкий сборник научной литературы, связанный с пандемией коронавируса, и он будет продолжать обновляться в режиме реального времени, по мере появления новых научных работ в этой сфере.

Эта база данных была создана по заказу Управления по вопросам науки и технологий Белого дома США.

В работе над ней приняли участие Национальная медицинская библиотека США, предоставившая доступ к имеющимся научным публикациям, компания Microsoft, которая использовала свои алгоритмы для поиска соответствующих статей, и Алленский институт искусственного интеллекта, превративший их из веб-страниц и PDF-файлов в структурированный формат, который можно обрабатывать алгоритмами.

Цель создания этой базы — уменьшить время, которое ученые тратят для поиска научных материалов по коронавирусу.

Напомним, американские ученые, проанализировав геном нового коронавируса, пришли к выводу, что он возник в результате естественной эволюции, а не был искусственно создан в лаборатории.