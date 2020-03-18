Коронавирус: запущена масштабная онлайн-база с научными исследованиями о COVID-19

Коронавирус: запущена масштабная онлайн-база с научными исследованиями о COVID-19https://racurs.ua/n135368-koronavirus-zapuschena-masshtabnaya-onlayn-baza-s-nauchnymi-issledovaniyami-o-covid-19.htmlРакурс
Исследования по коронавирусу SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, теперь доступны онлайн.
Недавно появилась онлайн-база, которая содержит более 24 тыс. научных работ по этой сфере, сообщает издание MIT Technology Review.
Эта база включает научные труды из рецензируемых журналов, а также веб-сайтов научных препринтов, таких как bioRxiv и medRxiv. Она доступна по ссылке.
Отмечается, что это в настоящее время самый широкий сборник научной литературы, связанный с пандемией коронавируса, и он будет продолжать обновляться в режиме реального времени, по мере появления новых научных работ в этой сфере.
Эта база данных была создана по заказу Управления по вопросам науки и технологий Белого дома США.
В работе над ней приняли участие Национальная медицинская библиотека США, предоставившая доступ к имеющимся научным публикациям, компания Microsoft, которая использовала свои алгоритмы для поиска соответствующих статей, и Алленский институт искусственного интеллекта, превративший их из веб-страниц и PDF-файлов в структурированный формат, который можно обрабатывать алгоритмами.
Цель создания этой базы — уменьшить время, которое ученые тратят для поиска научных материалов по коронавирусу.
Напомним, американские ученые, проанализировав геном нового коронавируса, пришли к выводу, что он возник в результате естественной эволюции, а не был искусственно создан в лаборатории.