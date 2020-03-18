Коронавірус: запущено масштабну онлайн-базу з науковими дослідженнями про COVID-19

Науковці шукають способи боротьби з новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135368-koronavirus-zapuscheno-masshtabnu-onlayn-bazu-z-naukovymy-doslidjennyamy-pro-covid-19.html

Ракурс

Дослідження щодо коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, тепер доступні онлайн.

Нещодавно з’явилася онлайн-база, котра містить понад 24 тис. наукових праць з цієї сфери, повідомляє видання MIT Technology Review.

Ця база включає наукові праці із рецензованих журналів, а також веб-сайтів наукових препринтів, таких як bioRxiv та medRxiv. Вона доступна за посиланням.

Зазначається, що це наразі найширший збірник наукової літератури, пов’язаний з пандемією коронавірусу, і він буде продовжувати оновлюватися в режимі реального часу, по мірі появи нових наукових праць у цій сфері.

Ця база даних була створена на замовлення Управління з питань науки та технологій Білого дому США.

У роботі над нею взяли участь Національна медична бібліотека США, яка надала доступ до наявних наукових публікацій, компанія Microsoft, котра використовувала свої алгоритми для пошуку відповідних статей, та Алленський інститут штучного інтелекту, який перетворив їх із веб-сторінок та PDF-файлів у структурований формат, котрий можна обробляти алгоритмами.

Мета створення цієї бази — зменшити час, який вчені витрачають для пошуку наукових матеріалів щодо коронавірусу.

Нагадаємо, американські вчені, проаналізувавши геном нового коронавірусу, дійшли висновку, що він виник в результаті природної еволюції, а не був штучно створений у лабораторії.