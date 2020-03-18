Коронавірус у Чернівцях: стало відомо про стан здоров’я дітей та нових інфікованих COVID-19

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Коронавірус у Чернівцях вчора офіційно підтвердили у трьох дітей десяти, півтора і півроку. Сьогодні заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак повідомила про стан здоров’я інфікованих COVID-19 дітей. За її словами, у них спостерігається легка форма протікання хвороби.

У них немає температури, лихоманки та пневмонії, — додала Гусак.

Відомо, що діти перебувають в палатах разом з мамами, в яких також 17 березня підтвердили коронавірус. Мами з дітьми були контактними особами, які інфікувалися COVID-19 від хворого пацієнта.

Окрім цього, у Чернівецькій області встановили п’ятьох осіб, які контактували з померлою жінкою. Усіх їх шпиталізували, вони мають ознаки вірусного захворювання. Також Гусак підтвердила, що у Чернівецькій області зафіксовано випадки захворювання коронавірусом в легкій формі у чоловіка, який переніс його вдома і не звертався до лікарів.

Вже встановлено перше звернення щодо цієї ситуації від дружини, — додала чиновниця.

Нагадаємо, 14 березня у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку з двома дітьми. Вони контактували з людиною, яка повернулася з Італії та мала підозру на COVID-19. 15 березня госпіталізували маму з дитиною.

Зауважимо, що у вісьмох пацієнтів Одеської інфекційної лікарні зараження коронавірусом не підтвердилося. П’ять експрес-тестів провели в Одесі, ще три — в лабораторії Києва. За словами головного лікаря Одеської інфекційної лікарні Світлани Лаврюкової, наразі в Одесі обстежуються 17 пацієнтів, які приїхали з країн, де поширений коронавірус. Вчора до лікарні поступили 10 осіб, їх ізолювали.

За минулу добу в Міністерство охорони здоров’я надійшли дані про 41 підозру на коронавірус. Зокрема, у Вінницькій області зафіксовано три підозри, Дніпропетровська — п’ять, Донецькій — три, Закарпатській — три, Івано-Франківській — три, Києві — 14, Миколаївській — одна, Рівненській — дві, Сумській — дві, Тернопільській — дві, Херсонській — одна, Черкаській — одна, Чернівецькій — одна. У МОЗ повідомили, що станом на ранок 18 березня, в Україні офіційно зафіксовані 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область — 10 (один летальний), Київська область — три, Житомирська — один летальний).