Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии здоровья детей и новых инфицированных COVID-19

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Коронавирус в Черновцах вчера официально подтвердили в трех детей десяти, полтора и полгода. Сегодня зампредседателя облгосадминистрации Наталия Гусак сообщила о состоянии здоровья инфицированных COVID-19 детей. По ее словам, у них наблюдается легкая форма протекания болезни.

У них нет температуры, лихорадки и пневмонии, — добавила Гусак.

Известно, что дети находятся в палатах вместе с мамами, у которых также 17 марта подтвердили коронавирус. Мамы с детьми были контактными лицами, которые заразились COVID-19 от больного пациента.

Кроме этого, в Черновицкой области установили пять человек, контактировавших с погибшей женщиной. Все они госпитализированы, у них присутсвуют признаки вирусного заболевания.

Также Гусак подтвердила, что в Черновицкой области зафиксированы случаи заболевания коронавирусом в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.

Уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены, — добавила чиновница.

Напомним, 14 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с двумя детьми. Они контактировали с человеком, вернувшимся из Италии. 15 марта госпитализировали маму с ребенком.

Отметим, что у восьми пациентов Одесской инфекционной больницы заражение коронавирусом не подтвердилось. Пять экспресс-тестов провели в Одессе, еще три — в лаборатории Киева. По словам главного врача Одесской инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, сейчас в Одессе обследуются 17 пациентов, приехавших из стран, где распространен коронавирус. Вчера в больницу поступили 10 человек, их изолировали.

За прошедшие сутки в Министерство здравоохранения поступили данные о 41 подозрении на коронавирус. В частности, в Винницкой области зафиксировано три подозрения, Днепропетровской — пять, Донецкой — три, Закарпатской — три, Ивано-Франковской — три, Киеве — 14, Николаевской — одно, Ровенской — два, Сумской — два, Тернопольской — два, Херсонской — одно, Черкасской — одно, Черновицкой — одно. В Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта, в Украине официально зафиксированы 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область — 10 (один летальный), Киевская область — три, Житомирская — один летальный).