Україна запровадила спецмито на електроенергію та вугілля з РФ. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/ua/n135369-kabmin-zaprovadyv-specmyto-na-import-elektroenergiyi-ta-vugillya-z-rf.html

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Кабінет міністрів України вводить спецмито на імпорт електричної енергії та вугілля з Російської Федерації.

Спеціальне мито в розмірі 65% вводиться на імпорт російської електроенергії та вугілля. Відповідну пропозицію озвучив новий міністр економіки Ігор Петрашко. За відповідне рішення з доопрацюванням протягом трьох днів підтримали всі міністри. Про це йшлося на засіданні уряду, захід транслювався на каналі «КабМін» в YouTube.

Нововведення не стосуються антрацитового та коксового вугілля для виробництва електроенергії та для використання у металургійній промисловості.

Як відомо, 3 жовтня 2019 року стало відомо, що Україна вперше з 2015 року відновила імпорт електрики з Росії.

Нагадаємо, у липні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою запровадив спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального та скрапленого газу. Завдяки цьому до державного бюджету надходитиме майже 2 млрд грн щороку.